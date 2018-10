Semudh repudia agressões contra mulheres durante as eleições

Data: 10/10/2018



Diante dos casos de violência contra as mulheres nesta eleição, a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos (SEMUDH) e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM) enviou uma nota na manhã desta quarta-feira (10) repudiando dois ataques sofridos por mulheres em Maceió.

Segundo a secretaria, a produtora cinematográfica Ismélia Tavares Balduce foi agredida nesta terça-feira (09) na Avenida Fernandes Lima após portar um broche com a hashtag #Elenão. O agressor se identificou como apoiador de um candidato à Presidência da República e “como tal se achou no direito de agredir a cineasta com palavrões que ofendem a moral, a reputação, a auto-estima da mulher, conforme declarou em suas redes sociais, causando medo e pânico pelo risco também da agressão física.”.

Ainda segundo a Semudh, no domingo (07) a funcionária pública Julyana Rezende Ramos Paiva, ao se dirigir a pé para o local de votação, no bairro Cruz das Almas, foi abordada por dois homens e uma mulher que vinham em um veículo e pararam para questioná-la sobre o voto. Ao anunciar quem seria seu candidato à Presidência da República, a moça levou socos no rosto e chutes, conforme declarou em entrevista para alguns sites de notícias de Alagoas.

Em nota, diante da gravidade desses fatos, a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos (SEMUDH) e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM) repudiam publicamente os atos de violência praticados nestas eleições contra a mulher, reconhecem que esses episódios reforçam a cultura da intolerância, da violência, da anti-democracia e representam antes de tudo um retrocesso na busca por cidadania, além de ser um atentado de violação aos direitos humanos, e não podem ficar como sendo uma ação naturalizada. O fato é reflexo dessa onda na sociedade que tenta institucionalizar a violência e o desrespeito às minorias e às conquistas sociais.

A SEMUDH e o CEDIM se solidarizam com Ismélia Tavares Balduce e Julyana Rezende Ramos Paiva e se colocam à disposição para que as vítimas tenham seus direitos garantidos e acesso ao atendimento jurídico e psicológico por meio do CEAM – Centro de Atendimento Especializado à Mulher Vítima de Violência, o qual funciona na Rua Augusto Cardoso, S/N – Jatiúca. Telefone: 82-33151740 – horário comercial.

Vale salientar a importância da realização das denúncias para os casos de agressão à mulher em Alagoas. Qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima quaisquer situações de violência que tenham conhecimento por meio do Disque 180, com a garantia de total sigilo.

com Ascom Semudh