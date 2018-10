Número de crimes eleitorais no dia das eleições em AL cai 32,8%, diz SSP

Data: 11/10/2018



O número de crimes eleitorais no dia das eleições em Alagoas caiu 32,8% neste ano em relação à última votação, em 2016. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) .

Segundo dados colhidos durante o período eleitoral, em 2016 foram registrados 67 crimes que ferem o código eleitoral, já este ano foram registrados 45.

Dos crimes deste ano, 27 foram boca de urna; 6 foram transporte, colocação de eleitores, fornecimento de alimentação; 6 foram desobediência eleitoral; 4 foram compra de votos; e 2 foram por promover a desordem e prejudicar as eleições.

“Fizemos um planejamento de forma integrada e não precisamos das forças federais. E com o trabalho de prevenção em algumas cidades e regiões nós tivemos sucesso”, disse o secretário da SSP, coronel Lima Júnior.

Dos crimes registrados, 10 deles resultaram em prisões em flagrante. Sete pessoas foram presas por transporte, colocação de eleitores, fornecimento de alimentação; dois por compra de voto; e um por desobediência eleitoral.

As regiões da Zona da Mata e Litoral Norte tiveram 11 casos; outros 15 foram nas regiões do Baixo São Francisco e Agreste; 7 na região Metropolitana e 12 foram registrados no Sertão. O número de ocorrências por município foi:

Arapiraca – 5

Santana do Ipanema – 4

Joaquim Gomes – 3

Olho D’Águas das Flores – 2

Craíbas – 2

São Sebastião – 2

Barra de Santo Antônio – 2

Coqueiro Seco – 2

Branquinha – 2

Delmiro Gouveia – 1

Canapi – 1

Ouro Branco – 1

Pão de Açúcar – 1

Girau do Ponciano – 1

Lagoa da Canoa -1

Coité do Nóia – 1

Limoeiro de Anadia – 1

Junqueiro – 1

Porto Calvo – 1

Porto de Pedras – 1

Flexeiras – 1

Pilar – 1

São Luiz do Quitunde – 1

Rio Largo – 1

Marechal Deodoro – 1

São Miguel dos Campos – 1

Murici – 1

Cajueiro – 1

Além destas, foram registradas 29 ocorrências que não fazem parte do código eleitoral.

A segurança em todo o estado contou com 4.794 policiais militares, 1.116 policiais civis, 11 bombeiros e 39 integrantes da Perícia Oficial. Além do apoio da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fonte: G1/AL