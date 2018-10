Prefeitura de Penedo realiza dia das crianças no antigo SESI

Data: 11/10/2018



A Semthas- Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social realizou durante a última quarta-feira (10), no ginásio do Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade, antigo Sesi, diversas atividades lúdicas e brincadeiras voltadas ao dia da criança, com a participação de secretários municipais, coordenadores, funcionários públicos, entre outros. Também teve pipoca, algodão doce e churros para a criançada.

O evento reuniu crianças do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos- antigo Peti e também assistidas pelos CRAS- Centro de referencia em Assistência Social dos Bairros Santo Antônio e Senhor do Bonfim, na qual os pequenos mostraram-se felizes em participar das diversas atividades. Além da muitas brincadeiras, jogos e de parque infantil, as crianças assistiram as apresentações de personagens infantis e palhaços e se divertiram muito com todas as brincadeiras.

O objetivo da realização do dia das crianças pela Semthas foi proporcionar as crianças penedenses um dia de lazer e diversão. Também foi distribuído para os meninos e meninas, um delicioso lanche preparado pela equipe, para tornar o dia deles ainda mais alegre.

Fonte: Ascom/PMP