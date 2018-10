CSA cria pouco, deixa espaços e perde para a Ponte Preta por 2 a 1 no Rei Pelé

Data: 13/10/2018



A Ponte Preta dominou o jogo contra o CSA nesta sexta-feira (12), no Estádio Rei Pelé, pela 31ª rodada da Série B. Mortal no contra-ataque, a Macaca marcou com Matheus Vargas no primeiro minuto de jogo e Danilo Barcelos ampliou aos 38′ também do primeiro tempo. O zagueiro Matheus Lopes ainda diminuiu para o CSA aos 45′ da etapa final. Após o duelo, o atacante Victor Rangel, do time de Campinas, tomou um vermelho por ter agredido em Matheus Lopes, de acordo com a arbitragem.

Com o revés, o Azulão se mantém na terceira colocação da Série B, com 50 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Avaí na sequência da rodada. Já a Macaca conquistou a segunda vitória consecutiva, chegou aos 43 pontos e pulou para a 8ª colocação.

Próxima rodada

O CSA viaja para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, na terça-feira (16), às 19h15. A Ponte joga em casa contra o Figueirense na sexta-feira (19), às 21h30.

Fonte: TNH1