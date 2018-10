Tartaruga morta levada por homem dentro de ônibus é encontrada em lixo no Jacintinho

Data: 13/10/2018



Uma tartaruga morta que foi levada por um homem dentro de um ônibus foi encontrada no lixo no bairro do Jacintinho, na manhã deste sábado (13).

O Instituto Biota de Conservação chegou a ser acionado por um banhista na sexta-feira (12) quando a tartaruga apareceu anteriormente encalhada na praia, mas o homem levou o animal antes da chegada dos técnico.

Segundo o Biota, o animal é da espécie Chelonia mydas, conhecida como tartaruga-verde. Era jovem e tinha 51,4 cm.

A equipe do Biota recolheu o animal e vai ser lavado para a sede do instituto. “Vamos oficializar uma porque não se pode manusear animais silvestres marinhos sem autorização do IBAMA. esse caso foi raro, não tivemos nad parecido nos últimos meses”, afirma a coordenadora de Monitoramento e Resgate do Biota, Bruna Teixeira.

Fonte: G1/AL