Durou pouco: Alemão não é mais jogador do CSA

Data: 15/10/2018



A passagem de Alemão pelo CSA se encerrou de forma rápida. O atacante não está mais nos planos do técnico Marcelo Cabo para o restante da Série B e acerta a rescisão com a diretoria azulina. Apresentado em junho, o jogador permaneceu no Azulão por menos de quatro meses.

Alemão participou como titular da derrota para a Ponte Preta, pela 31ª rodada da Segundona. No intervalo, o centroavante acabou sendo trocado por Rubens, substituto imediato. De acordo com informações de bastidores, uma discussão teria se iniciado com o treinador Marcelo Cabo. A diretoria tratou de colocar panos quentes e tentar minimizar a repercussão do episódio.

Nesta segunda-feira (15), o atacante sequer foi relacionado para o jogo contra o Coritiba. Não viaja com o grupo e, de acordo com informações da direção, está acertando a rescisão. Alemão pertence ao Paraná e está emprestado ao CSA. Dessa forma, o jogador seria devolvido ao time paranaense.

Alemão deixa o CSA sem ter marcado nenhum gol em 12 partidas disputadas. O desempenho ficou aquém do que se esperava dentro do clube. O centroavante foi repatriado do futebol sul-coreano para substituir a saída de Michel Douglas, negociado com o futebol português. Entre altos e baixos, teve uma sequência como titular e depois experimentou períodos no banco, sendo preterido por Rubens.



Fonte: TNH1