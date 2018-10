Número de mortes violentas cai no mês de setembro em Alagoas

Data: 15/10/2018



O governo de Alagoas apresentou nesta segunda-feira (15) os números mais recentes da violência no estado. De acordo com os dados apresentados, em setembro deste ano foram registrados 121 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), 40 a menos que no mesmo período do ano anterior.

O Núcleo de Estatística e Análise Criminal (NEAC) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) comparou também os registros de mortes violentas durante o atual mandato de Renan Filho (MDB), que começou em 2015 e se encerra neste ano, com o mandato do último governo, entre 2011 e 2014. Segundo os dados, houve queda de 8.567 homicídios para 6.789 (-20,8%).

O número de mortes por grupos de 100 mil habitantes também foi apresentado. A taxa de CVLIs era de 76,8 em 2011, e caiu para 49,1 (até agosto).

Na capital, essa taxa era de 102,9 homicídios por grupos de 100 mil habitantes em 2011. Em agosto deste ano, chegou a 53,4. Em Arapiraca, a variação foi de 84,7 em 2011, para 54,2 até agosto deste ano.

“Caminhamos na contramão do resto do país. Enquanto o Brasil vive uma crise nacional na segurança pública, Alagoas reduz seus índices. Alagoas era o estado mais violento do país com o dobro de homicídios do segundo colocado. Hoje, Alagoas está em 9° e a minha meta é fazer com que não fique mais entre os 10 mais violentos”, disse o governador.

Renan Filho atribuiu os avanços a investimentos em reforço no número de policiais, aquisição de viaturas e outros equipamentos, construção de novas unidades de segurança pública e com o policiamento mais próximo da população como o programa Ronda nos Bairros.

O governador ainda destacou a necessidade de políticas de prevenção. “É preciso investir em ação social e oportunidades para os jovens, inclusive para os que saem do sistema prisional. É preciso aumentar o tempo da criança na escola e dar mais empregos para os reeducandos”.

O coronel Lima Júnior, Secretário Estadual de Segurança Pública de Alagoas, também presente à coletiva, disse que houve ainda redução no número de crimes contra o patrimônio como apreensão de armas de fogo, roubos de veículos e assaltos a coletivos. “Registramos uma queda de 70% no número de assaltos a coletivos no último ano e conseguimos devolver, pelo menos, 70% dos carros roubados no mesmo período”, afirmou o secretário.

Fonte: G1/AL