Semed realiza dia das crianças em escolas municipais

Data: 15/10/2018



A Secretaria municipal de Educação realizou em alusão ao dia das crianças diversas atividades lúdicas e brincadeiras para os alunos, pais e também comunidade. As atividades ocorreram em diversas escolas do município, entre essas as escolas municipais de educação básica, João XXIII e Maria da Gloria Pimenteira nos povoados Cooperativa I e Ponta Mofina, respectivamente. Ocorreram desfiles pelas ruas do povoado, parque infantil, apresentações infantis, lanche e muitas brincadeiras.

Na Escola Municipal de Educação Básica Joao XXIII, foi realizado um desfile com a participação da orquestra do IFAL- Instituto Federal de Alagoas. Também foi apresentado pelos alunos os trabalhos realizados na escola, e os projetos que são desenvolvidos no laboratório de aprendizagem, e nos programas Escola 10 e Mais alfabetização, além da demonstração dos projetos de educação ambiental e reciclagem, contando também com a presença de pais de alunos e funcionários, coordenadores e diretores da Semed. Ao final do evento todos se reunirão para o lanche que foi servido pela equipe.

De acordo com a organização do evento, o objetivo foi realizar um dia diferente e alegre para as crianças, contando com a participação dos pais e o envolvimento de toda a comunidade. Além disso também ocorreram atividades sobre o dia das crianças na Escola municipal de educação básica Maria da Gloria Pimenteira, no Povoado Ponta Mofina e em muitas outras escolas municipais.

Fonte: Ascom/PMP