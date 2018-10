Teto de pátio de escola municipal desaba em Penedo um dia após festividades

Data: 15/10/2018

O teto do pátio da Escola Municipal Santa Cândida desabou no povoado Palmeira Alta, na zona rural de Penedo, região do Baixo São Francisco de Alagoas, na manhã desta segunda-feira (15). Ninguém ficou ferido.

Por causa do feriado do Dia do Professor, comemorado hoje na cidade, as aulas estão suspensas e não havia ninguém na instituição no momento do ocorrido.

De acordo com a secretária de Educação do município, Cínthia Alves, a escola passa por reformas e houve um erro na montagem da coberta do pátio de 198 m² pela construtora.

“Amanhã vou me reunir com os engenheiros e a construtora para saber todos os detalhes do que aconteceu e ver o que vai ser feito daqui pra frente”, disse Cínthia Alves,

Ontem (14), teria acontecido uma festa na escola com a participação de diversos alunos e funcionários.

Fonte: TNH1