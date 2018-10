Tite prepara novidades, mas faz mistérios antes de encarar a Argentina..amanhã(amistoso)

Data: 15/10/2018

O domingo saudita da Seleção Brasileira foi de muito treino para os jogadores, em preparação para o duelo da terça-feira, 16, entre Brasil e Argentina, clássico sul-americano no estádio The King Abdullah Sports City, em Jidá. A bola rola às 15h (de Brasília) com uma equipe bem diferente daquela que atuou no primeiro amistoso.

Sem revelar quais serão as mudanças, o técnico Tite comandou o treino mais longo comandado pela comissão técnica. A expectativa é que haja entre cinco e seis modificações com relação á equipe que derrotou a Arábia Saudita por 2 a 0 na sexta-feira, em Riade.

Na primeira metade do treinamento, logo após o aquecimento, os jogadores passaram por uma espécie de circuito técnico. Os auxiliares de Tite montaram uma dinâmica que contou com salto para cabeceio, zigue-zague sem bola entre pinos e uma finalização de primeira para um golzinho posicionado na lateral.

Depois do circuito, o técnico Tite passou a comandar a atividade com 11 jogadores de um lado.. Essa parte, porém, foi fechada à imprensa. De acordo com a CBF, foi feito um trabalho tático voltado para a movimentação com a posse de bola. Do outro lado, o restante do grupo treinava cruzamentos e finalizações, antes de seguir para fazer o mesmo exercício tático dos demais.

Nomes como Alisson, Danilo e Miranda, que não jogaram na semana passada, são mudanças certas. O primeiro já foi confirmado por Tite em coletiva e os outros dois foram os escolhidos par falar com a imprensa neste domingo. Ainda é possível que outros dois ou três atletas entrem na escalação.

Nesta segunda-feira, 15, a Seleção Brasileira fará seu último treinamento neste período na Arábia Saudita. A Seleção já tem mais um amistoso definido: às 17h (de Brasília) do dia 16 de novembro, encara o Uruguai, em Londres. O time nacional disputará mais uma partida em novembro, contra adversário ainda indefinido. A comissão técnica deseja aumentar o nível dos oponentes gradativamente.