Trio é preso durante operação com espingarda, drogas e dinheiro

Data: 14/10/2018



Três pessoas foram presas após uma denúncia anônima de tráfico de drogas. As prisões ocorreram neste domingo, 14, na Grota do Aterro, no bairro do Novo Mundo, em Maceió.

De acordo com a polícia, foram presos Rodrigo Wesley da Silva, 21 anos, conhecido como Pé, Lucas Eduardo da Silva Santos, 18 anos, e José Machado Neto, 24 anos. Eles foram conduzidos para o Complexo de Delegacias Especializadas para os devidos procedimentos.

As informações da polícia dão conta que foram encontrados no imóvel, uma espingarda calibre 38, três rádios comunicadores com base, maconha, pinos com substâncias aparentando ser cocaína, aparelhos de telefonia móvel e R$ 218, em espécie.



Fonte: AL24horas