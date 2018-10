Adolescente morre após ser atingido por tiro enquanto brincava com amigo

Data: 16/10/2018



Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um tiro de uma espingarda na cabeça na tarde de segunda-feira (15) no centro do município de Campo Alegre. Segundo a polícia, o adolescente estava brincando com armas junto com um amigo, que foi detido.

De acordo com informações repassadas pela 1ª Companhia Independente (1ªCIA), no momento do acidente, a vítima identificada como Antônio Carlos da Silva estava com um amigo de 14 anos, que disparou uma das armas acidentalmente enquanto brincavam.

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As duas espingardas foram apreendidas na residência, mas a polícia ainda não deu informações sobre os donos das armas. O adolescente de 14 anos foi apreendido pelos policiais e encaminhado para a delegacia do município para prestar esclarecimentos para Polícia Civil.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para fazer a perícia e recolher o corpo.

Fonte: G1/AL