Foragido da justiça é preso em casa quando se preparava para cometer homicídio

Data: 16/10/2018



Um foragido da justiça alagoana foi preso em flagrante com uma arma de fogo no momento em que supostamente iria cometer um homicídio. A prisão ocorreu na noite desta segunda-feira, 15, no bairro São Luiz, em Arapiraca, no agreste alagoano.

De acordo com a assessoria de comunicação do 3º Batalhão de Policiamento Militar, foi preso Robson Lucas Oliveira Silva, 20 anos, que estaria com um mandado de prisão em aberto. Com ele a polícia teria apreendido um revólver calibre 38, três munições e uma tornozeleira eletrônica rompida.

É da polícia a informação de que após uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria esperando uma carona para ir pegar munições e cometer um homicídio. Ao chegar ao local, os militares encontraram um mototaxista parado em frente a residência, na abordagem nada foi encontrado.

Em uma busca na residência, foi encontrada três munições e a tornozeleira eletrônica rompida. O acusado teria confessado que havia uma havia um revólver na residência em frente e que iria cometer um homicídio.

Fonte: AL24horas