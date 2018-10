Polícia esclarece morte de jovens em Maceió e descarta crime de homofobia

Data: 16/10/2018



A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (16) que concluiu o inquérito das mortes de dois jovens homossexuais em Maceió, em junho deste ano. A hipótese de crime de homofobia foi completamente descartada.

Davi Trindade Cinfrônio, de 18 anos, foi assassinado a pedradas na noite de 19/06, no Conjunto Cleto Marques Luz, no Tabuleiro. Dois dias depois, foi morto a tiros na Santa Lúcia o adolescente Alecsander Araújo Tenório dos Santos, de 17 anos, que até então era apontado como testemunha do primeiro crime. As investigações concluíram que Alecsander Santos foi quem matou o jovem mais velho por inveja, e foi morto depois por vingança dos amigos.

“Concluímos que o Davi foi assassinado pela segunda vítima, que foi o Alecsander. No local, havia objetos que pertenciam a ele e um cinto que a família reconheceu. O celular do Davi foi encontrado na casa dele [Alecsander], e que o próprio próprio irmão contou que ele chegou em casa e assumiu”, disse a delegada Rosimeire vieira.

Dois adolescentes, um menino de 14 anos e uma menina de 16 anos, foram apreendidos sob suspeita de participação no segundo homicídio. A delegada não informou a data das apreensões, mas informou que eles eram amigos da primeira vítima e admitiram o assassinato para se vingar de Alecsander Santos.

À época do assassinato de Davi Cinfrônio, Santos contou aos policiais militares que estava com ele em uma festa e que viu quando dois rapazes em uma motocicleta passaram no local e saíram com ele.

Mas o inquérito policial revelou que Davi e Alecsander foram juntos para o local onde ele foi encontrado morto, para manter relação sexual. A polícia diz que os dois já mantinham um relacionamento e esse foi o pretexto que o adolescente usou para cometer o crime.

“Conseguimos imagens do local que mostram o momento em que eles chegaram no campo e ele [Alecsander] agiu sozinho”, disse a delegada.

Para a polícia, ficou claro que o motivo do primeiro assassinato era porque o adolescente queria ficar com o celular da vítima.

Os adolescentes apreendidos pelo segundo assassinato foram levados para uma unidade de internação de menores infratores.

Fonte: G1/AL