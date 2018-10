Procuradoria Geral do município emite Nota de esclarecimento sobre Comissão de Sindicância do programa “Minha casa, minha vida”

O Procurador Geral do Município de Francisco Souza Guerra divulgou nessa terça-feira (16), uma Nota de esclarecimento, em virtude da matéria jornalística vinculada pela TV gazeta que foi ao ar no programa Al TV segunda edição, em que é abordado questões referentes à Comissão de Sindicância, que trata das irregularidades na utilização de imóveis do Programa “minha casa, minha vida”.

A Nota de esclarecimento assinada pelo Procurador Geral do Município enfatiza que em relação às informações contidas na matéria jornalística, de que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não haviam recebido os ofícios enviados pela Comissão de Sindicância, onde são solicitadas as listas de mutuários contemplados pelo programa, os documentos anexos à referida nota comprovam que os mesmos tiveram o devido destino.

No conteúdo da nota de esclarecimento também é destacado que os referidos ofícios (em anexo) foram assinados pelos funcionários das instituições bancarias, com carimbo e número de matrículas, sendo protocolados nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

