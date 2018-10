Secretário de Agricultura participa de encerramento de curso realizado em parceria com o Senar

Data: 16/10/2018

O Secretário Municipal de Agricultura, Manoel Messias Lima participou na última segunda-feira (15), do encerramento do curso Negócio Certo Rural, que foi realizando em parceria com o SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem rural, na comunidade conhecida como Ilha do Jegue.

O curso contemplou 25 famílias da comunidade, preparando os agricultores familiares para entender a importância de planejar o seu pequeno negócio rural, calculando despesas e receitas, além de ensinar para os alunos as devidas técnicas de administração rural, promovendo assim a geração de renda para os agricultores familiares.

Na ocasião o Secretário Manoel Messias Lima destacou a importância da realização de cursos como esse, sendo importante levar a capacitação e o conhecimento técnico para os agricultores familiares, na qual a partir do aprendizado necessário, os mesmos poderão gerir seus negócios, objetivando a geração de renda necessária para sua subsistência.

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário de Penedo veem realizando diversos cursos em parceria com o Senar, nas zonas rural e urbana de Penedo, com temas diversos, que proporcionem geração de emprego e renda no meio onde residem, a exemplo de: Mecanização agrícola, industrialização de doces, processamento de mandioca, plantas medicinais, entre outros.

Curso Negócio Certo rural

Durante o curso Negócio certo rural, os alunos apreendem a desenvolver um plano de negócio, por meio do empreendedorismo e gestão de negócios. O curso apresenta conceitos de empreendedorismo, planejamento e administração e contém atividades que irão lhe ajudar a criar um Plano de Negócio bem estruturado, que pode contribuir para a criação de novas oportunidades de negócios.



Fonte: Ascom/PMP