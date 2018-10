Homem morre em troca de tiros com a polícia em Rio Largo

Data: 17/10/2018

Um homem ainda não identificado morreu nesta terça-feira (16) em uma troca de tiros com a polícia no município de Rio Largo, região Metropolitana de Maceió.

Segundo dados do registro da ocorrência, agentes do Batalhão de Polícia da Radiopatrulha (BPRp) tentaram abordar um carro modelo Fiesta de cor prata. Mas o carro não parou e se iniciou a fuga. Momentos depois, o motorista desceu no veículo atirando contra os policiais que reagiram disparando e um dos tiros atingiu o homem no tórax.

Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A arma usada por ele, um revólver calibre 38, e o carro foram encaminhados à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: G1/AL