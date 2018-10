Penedo sedia pela primeira vez a Jornada Pedagógica para Músicos de Banda

Data: 17/10/2018

Com a proposta de promover um grande encontro sobre e para a música, Penedo vai sediar durante três dias 25, 26 e 27 de outubro, a IX Jornada Pedagógica para Músicos de Bandas (JPMB). O evento é promovido pela Associação Imperial Coro de Penedo e conta com os apoios da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e Prefeitura de Penedo.

Na programação do encontro estão apresentações com coros, concertos, minicursos, mesas redondas e recitais, que serão divididos em diferentes espaços do Centro Histórico. A abertura acontece no dia 25 de outubro, às 18h no Theatro Sete de Setembro.

Para o presidente da Associação Imperial Coro de Penedo, Paulo da Silva, essa é mais uma oportunidade de elevar o nome da cidade e promover a música. “Estamos promovendo uma grande atividade sobre música. Contribuindo ainda com a oferta de conhecimento aos jovens músicos da cidade. A Jornada Pedagógica também servirá de horizontes para futuros profissionais. Com isso, todos ganham e, como consequência, a cidade explora mais uma vertente cultural e turística”, comentou.

O encontro ainda terá programação nos espaços do Montepio dos Artistas, Praça Barão do Penedo, Círculo Operário, Casa do Penedo, Igreja Nossa Senhora dos Anjos, Biblioteca Púbica, Casa do Patrimônio, Secretaria de Cultura, Salão da Ordem Terceira, Tiro de Guerra e Igreja da Corrente. E contará com pesquisadores e palestrantes de outros estados, de Portugal e do Canadá.

“Abraçar a ideia de realizar a IX Jornada Pedagógica para Músicos de Banda é desenvolver a cultura musical em Penedo, expandir valores artísticos que será de grande importância para cidadania. O encontro seguramente irá contribuir com a formação dos alunos da rede municipal de ensino, ao associar a capacidade de crescimento e de profissionalização do setor cultural com o processo de formação dos estudantes para a música instrumental”, encerrou a secretária de Cultura, Alyne Costa.

PROGRAMAÇÃO DE 25 A 27 DE OUTUBRO

Dia 25/10/2018

Local: Teatro 7 de Setembro

18:00 Abertura solene da IX JPMB Palavra do Coordenador Geral da JPMB

Prof.Dr. Marcos Moreira

Palavra do Prefeito de Penedo

Exmo. Sr. Marcius Beltrão Siqueira

Palavra do Vice-Reitor da Universidade Federal de Alagoas

Prof. Dr. José Vieira

Palavra do Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional -(IPHAN)

Dr. Mario Aluísio Barreto Melo

18:30 Momento Literário

– Prof. Maria Nubia de Oliveira, Ministra da Fraternidade São Francisco

Felipe Moraes, Violão

– Pré-lançamento do Livro “Japiassu-O Maestro dos Teares” e “Banda Sociedade Musical Penedense”

– Coral Bequadro/ Rio de Janeiro

Regente José Antônio Navarro

– Coral Vozes de Penedo

Regente Manoel Junior

19:30 Concerto Solene de Abertura da IX JPMB

– Concerto da Banda Sinfônica da Universidade Federal de Alagoas

Solista: Manoel Veira Junior, Piano; (Quebec/ Canadá-Brasil)

Regência: Maestro Felipe Teixeira (UFAL)

Dia 26/10/2018

11:00 Apresentação Musical- Teatro 7 de Setembro (1 Piso)

Camerata Acadêmica da ETA-UFAL

Prof. Lilian Seixas

17:00 Apresentação Musical- Teatro 7 de Setembro (1 Piso)

Grupo Saxofone da Universidade Federal de Alagoas

Prof. Kleber Dessoles

Concerto Solene

Local: Teatro 7 de Setembro (Sala Principal)

18:00 Coral ASAFE

Regente Moises Evilásio da Silva

Imperial do Penedo

Regente Patrícia Albuquerque

19:30 Música Antiga

Joel Barbosa, Clarineta e Chalumeau

Alexandre Andrade, Flauta

Jardel Souza, Viola da Gamba

Celso Benedito, Trompa

20:00 Recital de Piano

Carlos Yasen, Piano

Dia 27/10/2018

11: 00 Apresentação Musical- Teatro 7 de Setembro

Banda de Pífano “Esquenta Muié” (Marechal Deodoro-Alagoas)

16: 30- Apresentações de Encerramento IX JPMB Palco Principal

Praça Barão de Penedo (antiga Praça do Pelourinho)

Encontro de Bandas de Música

Filarmônica do Divino – (Indiaroba-Sergipe)

Filarmônica do Norte – Universidade Federal do Ceará- UFC

Filarmônica Piranhas – Alagoas

Filarmônica Montepio (Penedo)

Filarmônica Sociedade Musical Penedense (Penedo)

Banda do Conservatório de Música de Sergipe

19:00 Apresentação Especial

Grupo Potibones- Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Gilvando Pereira (Azeitona)

19:30 Concerto na Praça

Concerto para Fagote e Banda

Banda Sociedade 28 de Agosto- SOFIVA- Itabaiana -SE

Solista Arnaldo Costa (Portugal)

20:30 Quarteto Alagoas Jazz Quarteto e Convidados

Programação Científica e Pedagógica da JPMB

Dia 25/10/2018

CREDENCIAMENTO JPMB

9:00—16:30

Local: Teatro 7 de Setembro

Dia 26/10/2018

Mesas Temáticas

Local: Teatro 7 de Setembro

8:30 Conferencia Especial

As Bandas de Música Militares

Prof. Dr. Fernando Binder (São Paulo)

9:30 Mesas Temáticas: Musicologia e Bandas de Música: Novos Núcleos

Prof. Dr. Dioniso Neto (USP)-Mediador

Prof. Dr. Marco Toledo (UFC)

Prof. Dr. Joel Barbosa (UFBA)

Prof. Dr. Celso Benedito (UFBA)

14:00 GTS –Grupos Temáticos Local: Casa de Penedo

GT/ GE- BANDAS ABMUS

Prof. Dr. Diósnio Neto (USP)

Local: Casa de Penedo

GT- JPMB- Grupo de Percussão para músicos de bandas

Prof. Dr. Eduardo Lopes (Universidade de Évora-Portugal)

Local: Montepio dos Artistas

Cursos instrumentais: 14:00- as 16:30

ABMUS- Preservação de Acervos- Mary Biason

Local: Casa do Patrimônio- IPHAN

Educação Musical- Elaine da Silva

Local: Circulo Operário

Ensino Coletivo de Bandas- Aurélio Nogueira de Souza (Excepcionalmente pela manhã 9:00 as 12:00)

Local: Sociedade Musical Penedense.

Oficinas Instrumentais: 14:00 as 16:30

Flauta: Alexandre Andrade (Instituto Piaget-ISEIT/ CMJ- Portugal)

Local: Igreja Correntes

Clarineta: Joel Barbosa (UFBA)

Local: Igreja Nossa Senhora dos Anjos

Percussão: Eduardo Lopes (Universidade de Evora – Portugal)

Atividade conjunta com o GT Local: Montepio dos Artistas

Trombone: Fabio Plácido (UEA)

Local: Salão da Ordem Terceira

Regência de Banda: Arnaldo Costa (Conservatório da Maia-Portugal)

Local: Sociedade Musical Penedense

Trompete: Anor Luciano (UFMG)

Local: Salão de reuniões do Tiro de Guerra- Exército Brasileiro

Tuba e Bombardino:Renato Costa (UFBA)

Trompa: Celso Benedito (UFBA)

Local: Mini auditório da Secretaria de Cultura

Saxofone:Samuel Pompeo (Barkley Brazil-São Paulo)

Local: Auditório da Casa da Aposentadoria

Harmonia e Arranjo- Manoel Vieira Junior (Universidade de Laval- Canadá)

Local: Auditório da Biblioteca Pública

Dia 27/10/2018

Local: Teatro 7 de Setembro (Sala principal)

8:30 Conferencia Especial

Método para Trompete

Prof. Anor Luciano

9:30 Mesas Temáticas: Educação e as artes (Musica, Teatro e Dança)

Profª Ziliane Teixeira (UFAL)-Mediador

Prof. Dr. Eduardo Antônio dos Santos (Universidade Católica de Santos)

Profª Drª Lenira Hadaad (CEDU-UFAL)

Prof. Dr. José Acioli Filho (Teatro-UFAL)

11:00- 12: 30 Fórum de Maestros e a FUNARTE

Local: Teatro 7 de Setembro (1 Piso)

Luis Paranhos (FEBAMFAL), Alexandre Raine e José Schiller (FUNARTE)

Mediador- Prof. Maestro José Alípio de Oliveira Martins (UFRB)

Cursos instrumentais: 14:00- as 16:30

1- Preservação de Acervos- Mary Biason

Local: Casa Do Patrimônio (IPHAN)

2- Musical- Elaine da Silva

Local: Circulo Operário

3-Ensino Coletivo de Bandas- Aurélio Nogueira de Souza (Exepcionalmente pela manhã 9:00 as 12:00)

Local: Sociedade Musical Penedense.

Oficinas Instrumentais: 14:00 as 16:30

4-Flauta: Alexandre Andrade (Instituto Piaget-ISEIT/ CMJ- Portugal)

Local: Igreja Correntes

5-Clarineta : Joel Barbosa (UFBA)

Local: Igreja Nossa Senhora dos Anjos

6-Percussão: Eduardo Lopes (Universidade de Evora-Portugal)

Atividade conjunta com o GT Local: Montepio dos Artistas

7-Trombone: Fabio Plácido (UEA)

Local: Salão da Ordem Terceira

8-Regência de Banda: Arnaldo Costa (Conservatório da Maia-Portugal)

Local: Sociedade Musical Penedense

9-Trompete: Anor Luciano (UFMG)

Local: Salão de reuniões do Tiro de Guerra – Exército Brasileiro

10-Tuba e Bombardino: Renato Costa (UFBA)

Local: Casa do Patrimônio (IPHAN)

11-Trompa: Celso Benedito (UFBA)

Local: Mini auditório da Secretaria de Cultura

12-Saxofone:Samuel Pompeo (Barkley Brazil-São Paulo)

Local: Auditório da Casa da Aposentadoria

13-Harmonia e Arranjo- Manoel Vieira Junior (Universidade de Laval- Canadá)

Local: Auditório da Biblioteca Pública

