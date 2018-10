Concurso TJ/AL: divulgado resultado final para técnico judiciário

Data: 18/10/2018



A Fundação Getúlio Vargas divulgou o resultado final dos aprovados para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL). A banca organizadora também publicou a convocação para a perícia médica dos candidatos ao cargo que se inscreveram como portadores de deficiência física.

Confira os documentos publicados nos dias 11 e 15 de outubro, no site FGV. O Tribunal ofereceu 100 vagas para o cargo, para o qual 534 pessoas foram aprovadas.

Os candidatos inscritos como portadores de deficiência devem conferir no edital de convocação a data e a hora da sua perícia. Os procedimentos serão realizados entre os dias 29 e 31 de outubro, na sede do TJ em Maceió (Praça Marechal Deodoro, Centro). O edital orienta os aprovados a comparecerem com 30 minutos de antecedência do horário determinado, munidos dos documentos litados na convocação.

Concurso TJAL

O concurso foi iniciado no final de 2017. As provas para técnico judiciário e analista judiciário ocorreram em Maceió, no dia 25 de março de 2018. Já os exames para oficial de justiça foram realizados no dia 13 de maio. No total, foram 131 vagas oferecidas no certame, que teve mais de 40 mil inscritos.

Fonte: Ascom TJ/AL