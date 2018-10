Secretaria de Cultura realiza 1ª Expo Cultura nesse sábado (20) na nova prainha

Data: 18/10/2018



A Secretaria municipal de cultura e a Coordenadoria da juventude em parceria da Mundo Verde Produções, realizarão no próximo sábado (20) na nova prainha a 1ª Expo cultura com apresentações de Dança, Música, Teatro e Exposição de arte, tendo o objetivo de incentivar o surgimento de novos talentos, dando oportunidade também para que eles se apresentem em um evento inédito.

De acordo com o Coordenador da Juventude da Prefeitura de Penedo, Cleiton Porfírio, durante o evento os presentes poderão assistir as apresentações de diversos gêneros musicais, entre esses: MPB, Rock, Pop Rock, Rap e Reggae, forró, musica eletrônica, entre outros gêneros musicais.

Além disso, durante a Expo Cultura haverão apresentações teatrais, grupos de dança e exposições.

Cleiton Porfírio ressalta que o evento terá início às 15 horas e terminará por volta das 5 da manhã, com a presença do projeto Nossa Praia, e do IMA, com o proposito de sensibilizar os banhistas sobre o lixo produzido. O público presente deverá levar 1kg de alimento cada, que posteriormente serão doados para uma instituição de caridade.

“A festa começará antes do pôr do sol para que a vista dos participantes seja encantadora. Pensamos em tudo, inclusive no meio ambiente. Também teremos uma ação voltada para o Outubro Rosa,” destacou.

Programação

Flávia Vitória – Voz e Violão 15:00 hs (Abertura)

Banda Fanfarra Fênix de Penedo 15:20 hs

Grupo de Capoeira Mandingueiro – Maculelê 15:40 hs

Grupo UFB – União Force Break 16:00 hs

Art of Dance – Serviço de Convivência 16:20 hs

Cultura Medieval – Mayra e Gabriel 16:40 hs

Banda Jerusalém 17:00 hs

Beatriz Barbosa (Part. Luiz Moral) 18:00 hs

Banda Verjah 19:00 hs

Maxylene e Banda 20:00 hs

Banda Edyka 21:00 hs

Banda Raiz Positiva 22:00 hs

Banda Olha o xote 23:00 hs

DJ Luiz Felipe Bari 00:00 hs

MB Sagaz 01:00 hs

Tinho Marinho 02:00 hs

Banda Rosa Negra 03:00 hs

DJ Ravena 04:00 hs

Devinho Playboy 05:00 hs (Encerramnto)

Fonte: Ascom/PMP