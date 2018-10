Previsão aponta sol para o fim de semana em Alagoas

Data: 19/10/2018



O final de semana tem predomínio de sol. É o que aponta o monitoramento da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), mostrando ainda temperaturas em elevação que podem atingir 38° C no Sertão.

Para este sábado (20), o tempo fica firme nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Os termômetros devem marcar 32° C no Litoral, e 38° C no Sertão. Há também incidência do Vento Nordeste, comum para a época do ano, com rajadas entre 20 a 30 km/h.

No domingo (21), o sol permanece em todo Estado de Alagoas e também com altas temperaturas, ficando entre 32° C no Litoral e 38° C no Sertão. As rajadas de vento continuam entre 20 a 30 km/h.

A previsão do tempo é atualizada diariamente no site www.semarh.al.gov.br na plataforma “Tempo e Clima” e também está disponível no aplicativo Semarh Tempo Alagoas disponível para Android.

Fonte: Ascom Semarh