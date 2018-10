Após etapa anulada, cantora alagoana segue em concurso para a escolha da nova voz da Mastruz com Leite

Data: 20/10/2018



Após a anulação da última etapa do concurso para escolher a nova vocalista da banda Mastruz com Leite, a única candidata alagoana na competição, Sabrina Lobo, segue no páreo pela vaga. Desta vez, será a produção do concurso que irá escolher as quatro finalistas. O resultado será divulgado na página da banda no Facebook no próximo dia 30 de outubro.

Natural de Penedo, Sabrina estava disputando a vaga com dezenas de candidatas de todo o país, em etapa que deveria ter sido encerrada no dia 1º de outubro. O que decidiria as finalistas seria o número final de likes nos vídeos enviados pelas cantoras, mas denúncias de possíveis fraudes fez com que a produção do concurso anulasse a votação e reiniciasse a etapa, sendo eles agora os responsáveis por decidir – com ajuda dos comentários dos fãs – quem serão as classificadas.

Em comunicado oficial a produção explica que todas as competidoras foram comunicadas da anulação e foi solicitado a elas que enviassem, até o dia 08 de outubro de 2018 às 23:59, um outro vídeo cantando a nova música da banda. Dezoito competidoras seguem na disputa, entre elas, Sabrina.

Fonte: AL24horas