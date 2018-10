Ataque de abelhas deixa uma pessoa inconsciente e seis feridas durante trekking em Coruripe

Data: 20/10/2018



Uma pessoa ficou inconsciente e outras seis ficaram feridas após o ataque de um enxame de abelhas contra participantes de uma competição de trekking, uma espécie de corrida de aventura, que ocorria em Poxim, povoado de Coruripe, cidade do Litoral Sul de Alagoas. O fato foi registrado no começo da tarde deste sábado (20).

O TNH1 conversou com o coronel André Madeiro, comandante do Grupamento Aéreo, que informou que duas aeronaves foram acionadas para o local após o chamado de um dos tripulantes do grupamento que, de folga, participava da competição.

As vítimas foram transportadas pelos helicópteros para Coruripe, onde serão atendidas e estabilizadas para por equipes de um hospital da cidade. As aeronaves, os Falcões 03 e 05, utilizaram o campo do Estádio Gerson do Amaral para pousar.

Fonte: TNH1