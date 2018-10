Acusado da morte de enteado é preso após acidente de trânsito em Arapiraca

Data: 21/10/2018



Um homem foragido da Justiça por um crime de homicídio foi preso no sábado (20) em Arapiraca, região Agreste de Alagoas, após se envolver em um acidente de trânsito. Meydson Alysson da Silva Leão, 25, é acusado da morte do enteado, Dyllan Taylor Soares, em 2016. A polícia, no entanto, não confirmou se o mandado tem relação com esse crime.

Meydson e a mãe do menino, Joyce Silva Soares, haviam sido presos logo após a morte de Dyllan. Em outubro do ano passado, no entanto, a Justiça concedeu habeas corpus ao casal.

De acordo com o relatório do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) divulgado neste domingo (21), por volta das 11h30 policiais faziam rondas na região quando se deparou com um acidente de trânsito no Centro.

Leão colidiu o veículo que conduzia contra uma moto. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Emergência do Agreste.

O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia, mas acabou sendo detido por uma pessoa que passava pelo local e o reconheceu como autor do homicídio.

Após realizar uma consulta ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Leão e o prenderam.

No carro dele foram encontrados um revólver calibre 38, sem munição; duas cartelas com 10 munições de calibre 38 cada uma; e R$ 99,60 em dinheiro.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Central de Polícia. Leão foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Fonte: G1/AL