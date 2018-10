Jovem é preso após tentar matar desafeto em Maceió

Data: 21/10/2018



Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante neste sábado (20), após tentar matar um desafeto no bairro do Centro, em Maceió. O autor utilizou uma arma branca para executar o crime.

Não ficaram claras as motivações de Douglas José da Silva, mas é sabido que ele desferiu pelo menos um golpe contra Isaque de Oliveira Silva, de 21 anos. A vítima, que é natural de Porto Calvo, foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e atendida na UPA do bairro do Trapiche.

De acordo com o relatório da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, após a liberação médica da vítima, as duas partes foram conduzidas para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol, para a adoção dos devidos procedimentos.

Uma guarnição de Radiopatrulha acompanhou a ocorrência após ser abordada por populares enquanto faziam rondas na região.

Fonte: AL24horas