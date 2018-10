Semthas conclui entrega de cestas nutricionais na zona rural

Data: 22/10/2018



A Secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência social- Semthas concluiu na última sexta-feira (19), a entrega das cestas nutricionais na zona rural de Penedo no Povoado Cooperativa I. As cestas foram entregues para as gestantes e nutrizes das localidades, que estevam em dias com as condicionalidades do programa. As entregas foram referentes aos meses de julho e agosto, dando início também ao cronograma de setembro e outubro, cumprindo assim o calendário geral das entregas, para as beneficiarias cadastradas no Programa de complementação alimentar e nutricional, e em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Coordenadora do programa em Penedo a Assistente Social Leidy Ane Oliveira foi cumprido todo o cronograma das entregas das cestas nutricionais, totalizando 720 cestas entregues as beneficiárias, que são acompanhadas pelas unidades de saúde da zona rural.

“Lembramos que as beneficiárias que estavam com pendências e não conseguiram fazer a liberação do benefício deverão regularizar o acompanhamento de Saúde ou inclusão da criança no cadastro único para emissão do NIS do bebê até quarta- feira. Aproveitamos para reforçar as condicionalidades do Programa e a importância do pré natal e acompanhamento da criança mensal, para retirada do benefício”, explicou.

O encerramento também contou com o dia D na campanha do Outubro rosa, na zona rural, onde a equipe da Unidade de Saúde recepcionou todas as gestantes e nutrizes com um café da manhã saudável. Além disso ocorreram palestras sobre o Câncer de Mama e a importância da realização dos exames para o diagnostico precoce da doença.

“Queremos agradecer a toda equipe do Programa das Cestas Nutricionais por todo amor e dedicação ( Isabela, Ana Claudia, Ana Lucia, Gil, Wesley, Eduardo e Dinho), todos os profissionais de todas as Unidades de Saúde( médicos, enfermeiros, diretores e agentes comunitários de saúde) que avisam e fazem todo o acompanhamento, as secretarias Municipais: Saúde, Comunicação, Serviços Públicos (viabilizou o caminhão para abastecimento das cestas) e a equipe da Semthas que viabilizou toda a execução das ações. Obrigada em especial à todas essas beneficiárias que cumpriram rigorosamente as condicionalidades e compareceram ao momento de entrega “, destacou.

Total de entregas

Dia 09/10 – Tabuleiro dos Negros e Itaporanga com o total de 116 cestas entregues.

Dia 10/10 – Povoados Capela e Marituba com o total de 143 cestas entregues.

Dia 16/10 – Palmeira Alta e Santa Margarida. 211 cestas entregues.

Dia 18/10 Ponta Mofina com o total de 113 cestas.

19/10 Povoado Cooperativa com o total de 137 cestas nutricionais entregues.

Fonte: Ascom/PMP