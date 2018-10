Assaltantes roubam arma e celular de vigilante de distribuidora de água

Data: 23/10/2018



O segurança de uma distribuidora de água localizada no Antares, em Maceió, foi rendido por homens armados e teve sua arma e celular roubados durante um assalto na segunda-feira (22).

De acordo com militares do 5º Batalhão, os suspeitos estavam com um revólver e uma faca. Além de render o vigilante, eles ameaçaram atear fogo a uma funcionária jogando álcool no corpo dela.

Na ação, o vigilante e um dos acusados seguem até a portaria da distribuidora e, em pouco tempo, o suspeito sai do local com um objeto em mãos e começa a correr, ao ouvir sirene de viaturas, enquanto o comparsa sai de outro setor da empresa, também correndo na mesma direção do outro.

Os criminosos fugiram com destino ao Morro do Urubu, próximo ao conjunto Henrique Equelman. Segundo relatos de testemunhas, os cofres da distribuidora não foram abertos.

Fonte: G1/AL