Comando do 3º Distrito Naval abre processo seletivo para Oficiais temporários

Data: 22/10/2018

O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) abriu processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais (SMV-OF) da Marinha do Brasil. São oferecidas 29 vagas para ensino superior, distribuídas pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, que compõem a área de jurisdição do Com3ºDN.

O período de inscrições vai de 16 a 31 de outubro e valor da taxa de inscrição é de R$ 127,00, podendo ser paga até 13 de novembro. As vagas são para candidatos, homens e mulheres, com mais de 18 anos no dia 31 de dezembro de 2019.

O SMV é um vínculo entre o militar e a Marinha, que é renovado anualmente até período máximo de oito anos, sem a possibilidade de estabilidade. O salário bruto inicial é de cerca de R$11 mil, já contando com gratificações.Os interessados devem entrar no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação.

Processo seletivo

Os candidatos realizarão uma prova com 50 questões objetivas divididas em Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). A bibliografia estará indicada no Aviso de Convocação, disponível no site. As etapas seguintes são: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Verificação Documental (VD); Inspeção de Saúde (IS); Prova de Títulos e Teste de Aptidão Física (TAF). Este último é composto por duas provas: uma de natação e uma de corrida.

Das vagas

As vagas para nível superior oferecidas na área do Comando do 3º Distrito Naval estão distribuídas nas seguintes cidades e áreas: Fortaleza-CE: Física (Eletricidade) – Licenciatura (2), História – Licenciatura (1), Comunicação Social – Jornalismo (1), Ciências Contábeis (1), Administração (1), Farmácia (1), Fonaudiologia (1), Fsioterapia (1) e Enfermagem (1). Natal-RN: Nutrição (2), Enfermagem (1), Fisioterapia (1), Comunicação Social – Jornalismo (1), Psicologia (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Telecomunicações (1) e Engenharia de Produção (1). Recife-PE: Ciências Contábeis (2), Matemática – Licenciatura (1), Física (Eletricidade) –

Licenciatura (1), Biblioteconomia (1), Enfermagem (1), Cirurgião-Dentista – Prótese Dentária (1) e Cirurgião-Dentista – Periodontia (1). João Pessoa-PB: Enfermagem (1). Maceió-AL: Enfermagem (1).

Serviço:

Processo Seletivo para Serviço Militar Voluntário – Oficiais

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Inscrição: 16 a 31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 127,00 Telefones: (84) 3216-3083 / 3087

Contato:

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 3º Distrito Naval – (84) 3216-3048

Agência Fluvial de Penedo – (82) 3551-2277

Fonte: Assessoria