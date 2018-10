Penedo transforma-se na cidade de eventos da moda alagoana

Data: 23/10/2018



Um sucesso assim foi classificado o desfile da Ponto e Contos no Largo de São Gonçalo em Penedo na noite da última sexta-feira (19), onde as bordadeiras penedense puderam mostrar todo seu talento. Os convidados ficaram surpresos com as formas, cores e personagens que lembram as histórias e lendas do rio São Francisco, tudo feito pelas mãos das artesãs, que enriqueceram a nova coleção.

O evento foi o primeiro de muitos da moda alagoana, que pretende sediar em Penedo com acontecimentos dessa natureza, já que os cenários charmosos disponibilizados pela “cidade dos sobrados”, que adornam com fios de ouro qualquer acontecimento, ligados a arte e a cultura.

O tema do evento é “E o conto virou moda” com modelos inspirados na lenda da Pedra de São Tomé, que está na Ilha de São Pedro, no rio São Francisco. Uma história muito interessante que chama a atenção de muitos visitantes. O trabalho foi realizado com a participação das bordadeiras da Casa da Amizade, que confeccionaram as peças à mão. Um trabalho único e primoroso, que deu um toque de beleza, arte e sofisticação aos modelos.

A noite e os passeios

Penedo também se tornou num convite para quem deseja passar o final de semana, naquela linda cidade. Vários roteiros turísticos existem para quem deseja ir começando pelo sábado de manhã visitando a Igreja Nossa Senhora da Corrente, o Museu Imperial e a Chalé dos Loureiros e depois passear de barco pelas ilhas e prainhas fluviais do rio São Francisco.

À noite as opções são inúmeras como ouvir musica ao vivo as margens do rio no Oratório, dançar um bom Forró no Virgulino, ou simplesmente curtir um visual no mirante do restaurante Príncipe Mauricio de Nassau, saboreando as delicia do São Francisco, além de outras atrações como o barzinho Perto de Casa.

Portanto não perca tempo e se programa logo para esse final de semana em Penedo, a cidade mais charmosa de Alagoas.



