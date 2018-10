Superintendência Regional do Trabalho em Penedo já emitiu mais de 700 CTPS

Data: 23/10/2018



Desde que a emissão de carteiras de trabalho foi normalizada em Penedo, a Superintendência regional do trabalho, em menos de três meses emitiu 703 CTPS- Carteira de Trabalho e Previdência Social. A emissão que está ocorrendo normalmente está sendo feita no Posto Penedo localizado na Rua Dâmaso do Monte, Centro Histórico.

De acordo com Agustinho Lisboa, Gerente do Posto Penedo, o atendimento está ocorrendo de forma eficiente, suprindo a demanda daqueles que necessitam do serviço em Penedo. Ele destaca que esse é um convenio da Prefeitura de Penedo com a Superintendência regional do trabalho, na gestão do prefeito Marcius Beltrão, na qual o município de Penedo tem avançado em diversas áreas.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para qualquer trabalhador, atue ele na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária, ou no meio doméstico. Nela, o empregador deve registrar os contratos de trabalho, as alterações salariais, período de férias e outras anotações.

A emissão da carteira de trabalho é feita de forma informatizada, devendo os interessados atentar-se para os documentos necessários para sua expedição .

Documentos necessários

1ª via:

Documentos originais de identidade e certidão de nascimento ou certidão de casamento; CPF e comprovante de residência com CEP atualizado, todos originais. Fotocópias serão aceitas desde que estejam autenticadas em cartório.

2ª via:

Carteira profissional, identidade e registro original, CPF, comprovante de residência e espelho do PIS

2ª via – roubo ou perda

B.O – Boletim de Ocorrência, espelho do PIS, Identidade e registro original, CPF e comprovante de residência.

