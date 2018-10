Secretaria de Educação inicia projeto sobre a importância da atividade física e alimentação saudável

Data: 24/10/2018



A Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou na Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia, um projeto de educação física aliado a alimentação saudável, com o objetivo de por meio de atividades lúdicas e educativas contribuir para a promoção da saúde dos alunos. As atividades tiveram início no ginásio de esportes da escola, com medição e pesagem dos alunos, além de explicações sobre o tema. O projeto engloba palestras com profissionais nutricionais e educadores físicos, além de diversas atividades diárias que integram a prática de atividades físicas e o consumo de alimentos saudáveis.

Outro objetivo é identificar situações de obesidade e risco à saúde dos alunos, funcionários e a comunidade escolar, oferecendo múltiplas oportunidades para que os alunos se integrem ao objetivo do projeto . Em um primeiro momento será feito um levantamento dos casos de risco através do cálculo do IMC- Índice de Massa Corpórea e da circunferência abdominal dos alunos e funcionários, registrando tudo em uma planilha para acompanhamento dos mesmos.

De acordo com o professor Firmino, com o projeto ocorrerá a promoção da conscientização e valorização da importância de uma boa alimentação e atividade física regular.

Para ele o desenvolvimento dessas questões no espaço escolar pressupõe a integração dos seguintes pontos fundamentais: Ações de estímulo à prática regular de atividades físicas e adoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de atividades educativas que informem e motivem escolhas individuais.

Durante a vigência do projeto ocorrerão apresentações por parte dos alunos através de diversas formas: Danças, Paródias, atividades escritas, plantação de uma mini horta com garrafa peti e diferenciação dos alimentos saudáveis e não saudáveis.

Além disso, serão trabalhados em sala de aula pelos professores das disciplinas curriculares, diversos meios de abordar o tema a exemplo de: Músicas sobre alimentos, coreografia, pirâmide, gincana cultural e recreativa, leitura , narração de fatos, leitura dos rótulos dos alimentos, produção textual individual e coletiva, criação de histórias em formato de gibi, criação de cartazes, entre outros.

Fonte: Ascom/PMP