Suspeito de arrombar Fórum de Atalaia é baleado em troca de tiros com a polícia

Data: 24/10/2018



Militares do Comando do Policiamento do Interior realizaram uma operação para prender um suspeito de vários crimes na noite de terça-feira (23) em Atalaia, região Metropolitana de Maceió. Houve troca de tiros entre a polícia e o suspeito que ficou ferido.

De acordo com informações da polícia, o objetivo da operação foi prender um homem conhecido como Jefinho ou Gerson, que é suspeito do arrombamento e furto de materiais do Fórum da cidade ocorrido na segunda-feira (22). Com a chegada das viaturas, o suspeito atirou contra as guarnições, os militares revidaram atingindo o suspeito.

O suspeito tentou fugir, mas devido aos ferimentos, acabou caindo e a arma foi encontrada próximo a ele em uma poça de lama. Ele foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche, em Maceió, onde foi encaminhado a sala de cirurgia e ficou sob custódia da polícia na unidade de saúde.

Com o Gerson os militares apreenderam um revólver calibre 38, munições, um celular, um carregador e um roteador, que foram levados para a delegacia de Viçosa. Participaram da ação guarnições do Pelopes, Força Tática e o serviço de inteligência.

Fonte: G1/AL