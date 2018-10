2º turno das eleições em Alagoas contará com reforço de mais de 4,3 mil militares

Data: 25/10/2018



A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) divulgou na quarta-feira (24) que reforçará o policiamento durante o 2º turno das eleições 2018, que acontece no domingo (28), com o envio de efetivo para a capital e municípios do interior do estado.

O embarque será realizado no próximo sábado (27) saindo do Quartel do Comando Geral (QCG), no centro de Maceió, às 06h45min. Ao todo 4.331 militares serão empregados no pleito.

O comandante-geral, coronel Marcos Sampaio, junto aos comandantes de Policiamento da Capital (CPC) coronel Neyvaldo Amorim, e de Policiamento do Interior (CPI) coronel Adroaldo Goulart, apresentaram o planejamento estratégico para a disposição da tropa no domingo.

“Teremos a presença maciça da polícia em todos os locais de votação de Alagoas para garantir ao eleitor uma votação tranquila e segura. Em alguns municípios teremos o apoio das guardas municipais e do corpo de bombeiros” explicou o coronel Sampaio.

A operação será desmembrada de acordo com os dois grandes comandos da PM: CPC e CPI.

Comando de Policiamento da Capital

A capital alagoana e mais 10 municípios inseridos na área do Comando do Policiamento da Capital (CPC), contará diretamente com um efetivo de 1.596 policiais militares e o reforço de 200 militares do Corpo de Bombeiros (CB).

Nas escolas de Maceió, alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) serão incrementados o policiamento e empregados na guarda de urnas.

Comando de Policiamento do Interior

Já no interior do estado, o Comando do Policiamento do Interior (CPI) dividiu o policiamento em três regiões Zona da Mata, Agreste e Sertão através dos comandos de policiamento de área. No total serão empregados 2.735 policiais militares.

Os municípios do interior do estado irão mais que dobrar seu efetivo regular, e o Bope permanecerá de prontidão com bases montadas não só na capital, mas também no interior, caso seja necessário seu pronto emprego numa situação emergencial e possíveis manifestações de grupos organizados.

“Trata-se de um momento de cidadania e é natural que as pessoas se manifestem entre grupos pequenos de amigos ou pessoas que se desloquem com a mesma bandeira. Mas não há nenhuma preparação de movimentos grandes, até porque se enquadraria em crime eleitoral e as pessoas não se proporiam a ser responsabilizadas por isso”, ressaltou o comandante-geral.

Fonte: G1/AL