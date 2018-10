Prefeito de Atalaia, AL, decreta demissão de comissionados e corte de salários

Data: 25/10/2018



A prefeitura de Atalaia, região Metropolitana de Maceió, assinou um decreto para exonerar todos os servidores públicos em cargos comissionados e reduzir em 30% os salários dos que permanecerem na gestão.

O decreto, assinado pelo prefeito Francisco Luís de Albuquerque (PTB) na última sexta (19), cita a urgência em se adotar medidas de equilíbrio das contas públicas após a diminuição da receita da administração pública municipal.

Os secretários municipais foram mantidos no cargo, porém, também com salários reduzidos em 30%, assim como o procurador-geral do município, o controlador geral do município e cargos equivalentes.

A reportagem do G1 tenta contato com a assessoria de comunicação para esclarecer se as determinações já entraram em vigor e especificar o número de demissões.

Entre os artigos do decreto, também consta a redução em 40% de todas as gratificações de função recebidas pelos servidores municipais de Atalaia.

Sob as alegações de tentar garantir a responsabilidade na gestão fiscal para garantir o equilíbrio entre a receita e as despesas públicas, a prefeitura ainda suspendeu novas contratações de servidores, “ressalvando os casos que importem em descontinuidade de serviços eminentemente essenciais”.

Fonte: G1/AL