Prefeito Marcius Beltrão inaugura Praça Nadir Athayde no Centro Histórico de Penedo

Data: 25/10/2018



O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão inaugurou na última quarta-feira (24) na Rua João Pessoa, Centro Histórico do Município, a Praça Nadir Freire Athayde. Participaram da inauguração: O Vice-prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais, servidores públicos, vereadores, familiares da homenageada e a população residente nas imediações da praça, que era um sonho antigo de todos, já que no local por muitos anos existiu apenas um terreno, muitas vezes utilizado indevidamente para o descarte de entulho, entre outros materiais.

Construída com recursos próprios do município a Praça Nadir Freire Athayde trará inúmeros benefícios para a população local, que passará a ter uma opção de lazer, para por exemplo, passear ou levar as crianças para brincar, contribuindo também para o embelezamento da paisagem, em uma das ruas mais antigas da cidade.

A filha da homenageada e historiadora Cristina Sanches falou emocionada sobre a realização desse sonho de todos os moradores. Ela que reside há muitos anos nas proximidades da praça, lembrou como era o local anteriormente, na qual existia apenas um terreno, onde os moradores evitavam passar perto devido ao estado de abandono.

A Diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que fica localizado em frente à praça, Lucia Regueira também fez uso da palavra para falar sobre os benefícios que a Praça Nadir Athayde trará para toda a comunidade e para os alunos do colégio que poderão utiliza-la também para atividades escolares, já que muitos também tinham medo de passar próximo ao terreno que existia no lugar da mesma.

O Vice-prefeito Ronaldo Lopes lembrou de outras obras entregues pela Prefeitura de Penedo, a exemplo do largo de São Gonçalo, diversas ruas no Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) e Vila Matias, entre muitas outras. Sobre a praça ora inaugurada, falou um pouco do histórico do local, antiga residência do penedense Artur Pereira que não deixou herdeiros e por isso após a referida residência se encontrar em escombros foi demolida e o terreno incorporado ao patrimônio do município.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, disse que a população local passa a ter um local digno em frente à Igreja de são benedito, comumente utilizada para velórios e também um espaço para convivência, onde as crianças também poderão utilizar para suas brincadeiras. Além disso explicou que a praça seria construída junto com a Praça 31 de Março, no Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) e a praça do Rosete que foram feitas em sua 1ª gestão 2005-2008, mas que acabou não sendo feita devido ao termino de seu mandato. Também pedia a comunidade o empenho na conservação da praça.

“Peço à comunidade que tome conta dessa praça para evitar o vandalismo, como em outros logradouros públicos em Penedo. Reformamos a quadra do Oiteiro por completo, mas os vândalos a depredaram novamente, por isso é necessário o empenho de todos para evitar que isso venha acontecer”, afirmou.

Fonte: Ascom/PMP