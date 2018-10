llan é a novidade na lista de Tite, sem jogadores na disputa do Brasileiro; Dedé é exceção

Data: 26/10/2018



O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a última convocação da seleção brasileira em 2018, para os amistosos contra Uruguai e Camarões, em novembro. As grandes novidades da lista foram os meias Allan, do Napoli, convocado pela primeira vez, e Paulinho, do chinês Guangzhou Evergrande, que volta após a Copa do Mundo.

Antes de a lista ser anunciada, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, disse que jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro não seriam convocados, com o objetivo de não atrapalhar o andamento da competição nacional. Dedé, do Cruzeiro, foi a única exceção, visto que a Raposa não tem grandes ambições no Brasileirão e já está classificada para a próxima edição da Libertadores, com o título da Copa do Brasil.

Assim como nas convocações anteriores após o Mundial da Rússia, Tite chamou um jogador sub-20. Aos 18 anos, o goleiro Brazão, também do Cruzeiro, foi o reprentante da vez. Em 2017, ele foi eleito o melhor goleiro do Mundial Sub-17 e já recebeu sondagens de clubes europeus.

O Brasil enfrentará o Uruguai, no estádio da Arsenal, dia 16 de novembro, e Camarões, no dia 20, também em Londres, no MK Stadium, que tem capacidade para cerca de 30 mil pessoas e casa do modesto MK Dons, clube que disputa a quarta divisão da Inglaterra. Os treinos na capital inglesa começarão em 12 de novembro.

A convocação desta sexta-feira foi a última de Tite em 2018. A próxima acontecerá só em março de 2019, e, de acordo com o planejamento feito após a Copa do Mundo, a ideia já será chamar jogadores com quem o técnico deseja contar na Copa América.

Confira todos os convocados por Tite para os amistosos contra Uruguai e Camarões, em novembro:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Brazão (Cruzeiro) e Ederson (Manchester City-ING);

Defensores: Danilo (Manchester City-ING), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool-ING), Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP), Marcelo (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA), Pablo (Bordeaux-FRA) e Miranda (Inter de Milão-ITA);

Meias: Allan (Napoli-ITA), Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHI), Phillipe Coutinho (Barcelona-ESP) e Wallace (Hannover-ALE);

Atacantes: Douglas Costa (Juventus-ITA), Firmino (Liverpool-ING), Neymar (PSG-FRA), Richarlison (Everton-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING) e Willian (Chelsea-ING).

Fonte: Globoesporte