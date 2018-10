Pacotes achados no litoral de Alagoas são de material sintético derivado do petróleo

Exames laboratoriais feitos por biólogos do Instituto do Meio Ambiente (IMA) constataram que os pacotes que apareceram no litoral alagoano são feitos de polímero, um material sintético feito a partir de derivados do petróleo. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (26), mas origem ainda é desconhecida.

“No final do exame, o material analisado se transformou em um resíduo preto, com consistência de petróleo”, relatou Ricardo César, coordenador de gerenciamento costeiro do IMA.

Esses fardos, que pesam mais de 100 kg cada um, começaram a aparecer no litoral alagoano há 2 dias. Até esta manhã, 13 cidades de Alagoas registraram o surgimento desses fardos em suas praias.

O último levantamento do Instituto Biota de Conservação, uma Organização Não Governamental que monitora a vida marinha no estado, apontou que já foram encontrados 75 pacotes.

Outros exames serão realizados nos próximos dias para analisar os demais aspectos dos pacotes, incluindo os crustáceos que estão grudados na superfície deles.

“O que se sabe sobre esses animais é que eles são de origem afastada da nossa costa, de águas mais profundas, o que indica que esse material pode ter navegado por meses até chegar à praia”, explica César.

O prazo mínimo para a conclusão dos testes do IMA é de 8 dias.

O IMA também recebeu informações de que outras caixas foram encontradas em Tamandaré, litoral pernambucano.

Ainda segundo o instituto, um relatório deverá ser feito junto com IBAMA e será entregue à Capitania dos Portos para prosseguir com as investigações das origens desses pacotes.

Fonte: G1/AL