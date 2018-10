Previsão do tempo para o fim de semana é de sol em Alagoas

Data: 26/10/2018



O fim de semana terá sol, céu parcialmente nublado e altas temperaturas em toda Alagoas. De acordo com a previsão do tempo divulgada nesta sexta-feira (26) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), as temperaturas máximas variam entre 31ºC e 35ºC.

No sábado (27), os termômetros em Maceió e em todo o litoral alagoano marcam 26ºC de mínima e 31º de temperatura máxima.

No Agreste, a temperatura varia entre 23ºC e 33ºC. No Baixo São Francisco, os termômetros marcam entre 26ºC e 31ºC; no Sertão, 22ºC e 35ºC; e na Zona da Mata, 23ºC e 31ºC.

Em todas essas regiões, há o predomínio de sol durante o dia, e céu parcialmente nublado à noite. A intensidade do Vento Nordeste varia entre fraco e moderado.

No domingo (28), as temperaturas mínimas e máximas permanecem as mesmas em todas as regiões. O sol continua predominando durante o dia, e as nuvens encobrem parcialmente o céu à noite.

E assim como no sábado, a intensidade do Vento Nordeste continua variando entre fraco e moderado.

Quem for sair de casa para ir à praia ou fazer qualquer atividade ao ar livre deve ficar atento com o nível de incidência de raios Ultravioleta. Durante todo o fim de semana, ele estará na escala 12, considerado como extremo. É preciso se hidratar e não esquecer o protetor solar.

Fonte: G1/AL