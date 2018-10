Secretaria de Cultura abre inscrições para a 4ª edição do evento Pé na Universidade

Data: 26/10/2018



A Prefeitura de Penedo junto com a Secretaria estadual de Esporte, Lazer e Juventude estará realizando na próxima terça-feira (30), no auditório da Faculdade Raimundo Marinho (FRM), a 4ª edição do evento Pé na Universidade, sendo uma oportunidade para os alunos que irão fazer o Enem- Exame nacional do ensino médio, reforçarem os seus conhecimentos, visando o ingresso em faculdades e universidades. O “aulão” tem início às 9h prosseguindo até às 16h.

A aula contará com a presença de professores especialistas nos temas abordados pelo Enem, além do material pedagógico necessário para o acompanhamento da aula, com o objetivo de oferecer para os jovens uma oportunidade se preparem melhor para a prova. A inscrição é gratuita. Os participantes também receberão um certificado de participação, que possibilitará um desconto de 20% na matrícula da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo.

As Inscrições estão sendo feitas online via Doity https://doity.com.br/pe-na-universidade e também na Secretaria de Cultura, das 08:00h às 13:00, até o dia 29 de Outubro de 2018 (Procurar a Coordenadoria da Juventude).

Fonte: Ascom/PMP