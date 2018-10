Com gol mal anulado, CRB perde fora de casa e fica na mira da zona do rebaixamento

Data: 27/08/2018

O Clube de Regatas Brasil (CRB) perdeu para o São Bento na noite deste sábado (27) em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo, que aconteceu no Estádio Walter Ribeiro, terminou em uma vitória simples dos mandantes. 1 a 0.

Com o resultado, o Galo permanece na 16ª posição com 35 pontos conquistados, o mesmo número do Juventude, que abre a zona da degola. Os próximos cinco jogos irão definir se o CRB irá disputar ou não a Série B do Brasileirão no ano de 2019.

O time alagoano tem agora uma semana de treinamento antes de enfrentar o lanterna do campeonato no Estádio Rei Pelé. A partida, crucial na luta contra o rebaixamento, será válida pela 34ª rodada da segundona e acontece no próximo sábado (3) às 16h30.

O jogo

O primeiro tempo da partida entre CRB x São Bento foi marcado pela falta de criatividade por parte das duas equipes. O Galo só conseguiu chegar na área adversária depois dos 20 minutos de partida e conseguiu dar trabalho para o goleiro Rodrigo Viana. Apesar dos esforços, quem abriu o placar na etapa inicial foi o São Bento. Após jogada de Roni, os jogadores do Galo viram Zezinho marcar e complicar a situação do time alagoano na partida.

Na segunda etapa, o CRB precisou se abrir para tentar o empate. Estratégia que quase funcionou, mas acabou esbarrando no erro da arbitragem, que marcou impedimento de forma equivocada no gol do atacante Willians Santana. Nos minutos finais, o Galo ainda tentou marcar, mas sem sucesso.



Fonte: AL24horas