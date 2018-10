Ministério Público confirma prisão em flagrante de vereadora no Sertão de AL

Data: 28/10/2018



Uma vereadora foi presa em flagrante neste domingo (28) depois de ser flagrada distribuindo lanches e brindes a eleitores, nas proximidades do Colégio Laura Chagas, na cidade de Santana do Ipanema, Sertão de Alagoas. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual (MP/AL).

De acordo com o órgão, o promotor de justiça da cidade, Luiz Tenório, havia decretado a prisão da vereadora Josefa Eliana da Silva Bezerra, conhecida como Eliana Fofa, após receber denúncias. Eliana foi eleita pelo PSL com o número 17888, mesmo partido do também candidato à presidência, Jair Bolsonaro.

Conforme a comunicação, “o promotor foi até a vereadora e, de fato, constatou que ela estava com o carro cheio de presentes e com adesivos do candidato à presidência da República, Fernando Haddad”.

Diante do flagrante, ainda segundo o MP/AL, a vereadora foi encaminhada à delegacia de Santana. “O promotor já pediu abertura de inquérito policial para saber se ela estava praticando o suposto crime de compra de votos sob orientação de alguém”, confirmou a assessoria.

Fonte: TNH