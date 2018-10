Mulheres são presas ao desembarcar em Alagoas após furtarem bolsa em aeroporto no RJ

Data: 28/10/2018



Duas mulheres, de 57 e 59 anos, foram presas no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, suspeitas de furtar uma bolsa com dinheiro em espécie em um aeroporto no Rio de Janeiro. As informações são do Centro Integrado de Operações.

De acordo com o relatório, a Polícia Civil do Rio de Janeiro entrou em contato com a polícia de Alagoas para informar a ocorrência. O valor que furtado pelas duas mulheres não foi informado.

Identificadas como Margareth Rose de Souza Heredia e Sônia da Silva Romano, elas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro, onde foram autuadas por furto.

Fonte: TNH