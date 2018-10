Palmeiras empata com Fla no Maracanã e mantém vantagem

Data: 27/08/2018



O Palmeiras sofreu no segundo tempo, mas conseguiu defender sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Desfalcado, o time alviverde saiu na frente com Dudu no Maracanã, mas o Flamengo conseguiu o empate por 1 a 1 graças a Marlos Moreno.

A sete rodadas do fim do torneio nacional, o Palmeiras contabiliza 63 pontos ganhos. O Flamengo, por sua vez, chega aos 59, um a mais do que o Internacional, que na noite de sexta-feira apenas empatou com o Vasco. O São Paulo, com 56 pontos, completa o grupo dos quatro primeiros.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores, no Allianz Parque. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde recebe o Santos às 19 horas de sábado. Já o Flamengo pega o São Paulo às 17 horas de domingo, no Morumbi.

