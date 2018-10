PF vai investigar origem de pacotes achados no litoral de Alagoas, diz IBAMA

Data: 27/08/2018



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ( IBAMA ) informou neste sábado (27) que vai levar amostras dos pacotes que apareceram no litoral alagoano para a Polícia Federal, que vai investigar a origem deles.

Os fardos, que pesam mais de 100 kg cada um, começaram a aparecer no litoral alagoano há 5 dias. O último levantamento do Instituto Biota de Conservação, uma Organização Não Governamental (ONG) que monitora a vida marinha no estado, apontou que já foram encontrados mais de 70 pacotes.

Nesta manhã, mais um dos pacotes apareceu na praia de Riacho Doce, no Litoral Norte de Alagoas. A Capitania dos Portos informou que apareceram mais pacotes ao longo do litoral brasileiro. Foram três na Paraíba, dois em Pernambuco e cinco no Piauí.

Exames laboratoriais feitos por biólogos do Instituto do Meio Ambiente (IMA) constataram que os pacotes que apareceram no litoral alagoano são feitos de polímero, um material sintético feito a partir de derivados do petróleo.

O IBAMA informou que ainda não recebeu o resultado das análises, mas disse que elas serão entregues à PF nesta segunda-feira (29). “É um crime ambiental. Uma infração passível de multa e prisão. A PF vai investigar esse possível crime identificando as penalidades possíveis”, informou o chefe da divisão técnica do IBAMA/AL, Rivaldo Souto.

Em uma das amostras colhidas pelo IBAMA, em um pacote encontrado na região da Lagoa do Pau, em Coruripe, é possível ver o que seria a marca de uma empresa. Souto disse que essa informação também será passada para a Polícia Federal.

A assessoria da PF comunicou que deverá ser feito exame pericial para identificar a origem dos pacotes.

O IMA e o Biota reforçam que a obrigação de recolher esses materiais das praias são das prefeituras e quanto mais tempo eles permanecerem na natureza, maiores serão os prejuízos.

“A gente já sabe o que são esses emburrachados. Um material que vem da indonesia e que é feito para pneus de caminhão. A partir de agora, são os órgãos de limpeza das prefeituras que devem armazenar e comunicar ao IBAMA”, explicou a coordenadora de Monitoramento e Resgate do Biota, Bruna Teixeira.

Fonte: G1