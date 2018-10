ELEIÇÕES 2018: OparaNews atinge 7.386 contas e mais de 2 mil visualizações no Facebook

Data: 28/10/2018



As transmissões ao vivo pela página do OparaNews no Facebook vem batendo recorde constantemente. Neste domingo, 28, o programa Central das Eleições 2018 do 2º turno, que foi divido em dois momentos, atingiu números expressivos. Até o momento foram alcançadas 7.386 contas no Facebook, 86 compartilhamentos, 58 curtidas, 186 comentários e 2.444 visualizações. A cobertura das eleições também foi feita simultaneamente pela Web Rádio OparaNews (www.webradiooparanews.com).

Durante todo o dia, Waberth Lima, Walder Lima e Valdi Fernando comandaram o Central das Eleições informando aos ouvintes tudo que estava acontecendo na política nacional com a divulgação de boca de urnas em todo o Brasil até as apurações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral com o resultado final das eleições.

Nós que fazemos o OparaNews queremos agradecer a Deus e a todos os nossos internautas que participaram ao vivo.

por Redação