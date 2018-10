IX JPMB é realizado em Penedo durante final de semana

Data: 29/10/2018



O município de Penedo sediou pela primeira vez, durante o último final de semana, a Jornada Pedagógica para Músicos de Bandas, (JPMB) que está em sua IX edição, o evento que teve sua abertura na última quinta-feira (25), no Theatro Sete de Setembro, seguiu até a noite do sábado (27), com apresentações musicais, palestras, minicursos, mesas redondas, momento literário e recitais nos seguintes espaços: Montepio dos Artistas, Praça Barão do Penedo, Círculo Operário, Casa do Penedo, Igreja Nossa Senhora dos Anjos, Biblioteca Púbica, Casa do Patrimônio, Secretaria de Cultura, Salão da Ordem Terceira, Tiro de Guerra e Igreja da Corrente.

O evento foi realizado pela Associação Imperial Coro de Penedo, em parceria com Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Prefeitura de Penedo. Entre as atrações musicais que se apresentaram estão o Coral Bequadro/ Rio de Janeiro, Coral Municipal Vozes de Penedo, Banda Sinfônica da UFAL, Coro Imperial do Penedo, Coral ASAFE, entre outros.

A IX Jornada Pedagógica para Músicos de Banda teve o objetivo de desenvolver a cultura musical, além de expandir valores artísticos, contribuindo também com a formação de novos músicos e a oferta de conhecimento aos músicos da cidade.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, presente no evento, afirmou ser uma honra muito grande sediar um evento dessa magnitude, na primeira casa de espetáculo de Alagoas, que completou 134 anos, o Theatro Sete de Setembro, que foi projetado pelo arquiteto italiano Giovanni Luigi Giuseppe Lucarini, também citou o desenvolvimento de Penedo na cultura, educação e esportes, entre outras áreas.

Fonte: Ascom/PMP