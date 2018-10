Jovem morre ao bater a cabeça sem capacete após sobrar em curva

Data: 29/10/2018



Um jovem morreu após sobrar em uma curva e bater a cabeça no solo. O acidente fatal ocorreu na noite deste domingo, 28, no Sítio Antonica, na cidade de Lagoa da Canoa, no agreste alagoano.

A vítima foi identificada apenas como Biel. Informações repassadas pelo militares do 3º Batalhão de Policiamento Militar dão conta que ele estava em uma motocicleta sem capacete quando sobrou em uma curva.

As informações dão conta que no momento do acidente, a vítima teria batido a cabeça no chão e não resistindo aos ferimentos entrou em óbito na hora.

O corpo foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal de Arapiraca para os devidos procedimentos.

Fonte: AL24horas