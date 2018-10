Prefeitura homenageia dentistas da rede de saúde municipal pela passagem do seu dia

Data: 28/10/2018



O Dia do Dentista foi comemorado em 25 de Outubro, mas em Penedo a semana foi marcada por homenagens com o sentimento de gratidão a todos os profissionais que atuam no tratamento e dedicam seu tempo em atenção à saúde bucal dos pacientes penedenses.

Na sexta-feira (26), a Prefeitura através da Secretaria de Saúde que tem à frente da Coordenação de Saúde Bucal, a competente odontóloga Edilaine Soares, preparou um momento especial no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM), onde os profissionais da saúde bucal do município, puderam participar de uma confraternização recheada de diversas ações que culminaram com um delicioso coffee break.

A Coordenadora de Saúde Bucal fez questão de agradecer o empenho de todos os profissionais que exercem com maestria seu mister em Penedo, zelando pela saúde e sorriso das pessoas. “Temos uma equipe focada e com o trabalho sério que conduzimos em Penedo, pudemos ter o devido reconhecimento, levando a nossa saúde bucal a ser destaque no cenário nacional”, afirmou Edilaine.

Fonte: Ascom/PMP