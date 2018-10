Alunos de escolas públicas têm redações premiadas em Alagoas

Data: 30/10/2018



Alunos de escolas públicas de Alagoas participaram de um concurso de redação com o tema ”Educando para um mundo mais fraterno”. As redações foram elaboradas em setembro deste ano e nesta sexta-feira (26), os alunos participaram da cerimônia de premiação.

A ação fez parte do calendário de atividades do Programa Cidadania e Justiça na Escola (PCJE), da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas (Esmal).

Participaram do concurso alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio das redes estadual e municipal de Maceió.

Os textos foram submetidos à avaliação de uma junta formada por representantes da Esmal e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação.

Os autores das melhores redações de cada escola receberam um kit escolar como prêmio. Já os 3 primeiros colocados nas classificações gerais de Maceió e de Alagoas receberam um tablet como premiação. Os professores que orientaram os campeões também receberam um aparelho.

Yasmim Jamilly dos Santos Ferreira, 15, foi a primeira colocada entre os alunos de escolas estaduais. Ela é aluna da Escola Estadual Professora Maria das Graças de Sá Teixeira. Segundo a estudante, a inspiração veio das palestras do programa.

”Vou usar o tablet para pesquisar coisas que me ajudem a ser, quem sabe, uma juíza no futuro”, disse a menina sobre o sonho de seguir carreira na magistratura.

O coordenador do PCJE, juiz Anderson Passos, disse que acredita que a escola pública já uma realidade: “ao longo de nossa trajetória, conhecemos profissionais comprometidos, estudantes esforçados, tudo o que contribui com o sucesso da rede. Fazemos a nossa parte com consciência de que os desafios da escola pública são o motivo de continuarmos aqui todos os dias para seguir com esse projeto”, garantiu.

Confira a classificação dos primeiros colocados premiados com o tablet:

Rede municipal de Maceió:

1 º Lugar- Escola Municipal Padre Pinho-Camila da Costa Santos

2º Lugar- Escola Municipal Dr. José Haroldo da Costa- Crislayne Florêncio da Silva

3º Lugar- Escola Municipal Dr. José Haroldo da Costa – Helena Vitória Martins de Souza

Rede Estadual:

1º Lugar – Escola Estadual Professora Maria das Graças de Sá Teixeira – Yasmim Jamilly dos Santos Ferreira

2º Lugar – Escola Estadual Professora Maria das Graças de Sá Teixeira – Jessigley Yasmin

3º Lugar – Escola Estadual Professor Eduardo da Mota Trigueiros – Teresa Raquel Teles Cavalcante



Fonte: G1/AL