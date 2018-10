Corpo de adolescente é encontrado em açude em Campo Grande

Data: 30/10/2018



O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado no final da manhã desta terça-feira, 30, em um açude na zona rural do município de Campo Grande, no Agreste alagoano.

O rapaz, identificado como Bruno Rafael da Silva Santos, morava no Sítio Torrões, naquela cidade, e estava desparecido desde ontem (29).

O 3º BPM confirmou que o caso se trata de afogamento e que não há marcas de violência no corpo do rapaz.

Militares do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do cadáver e homens do GPM do município acompanharam o caso. Posteriormente, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a realização dos devidos procedimentos.

Fonte: AL24horas